Un elicottero HH-139B dell’82° Centro Search and Rescue (S.A.R.) dell’Aeronautica militare ha soccorso una donna di 28 anni che era rimasta bloccata all’interno della Riserva naturale dello Zingaro dopo essersi infortunata durante un’escursione. Un team del Soccorso alpino e speleologico siciliano, attivato dalla centrale operativa 118 Palermo-Trapani, dopo aver raggiunto la giovane e aver constatato l’impossibilità di evacuarla via terra viste le condizioni cliniche e la zona impervia dove si trovava, ha richiesto il supporto dell’Aeronautica militare. L’elicottero ha fatto tappa presso il campo sportivo di Castellammare del Golfo per imbarcare un tecnico del Soccorso alpino per poi dirigersi rapidamente verso l’area di operazione. La donna è stata recuperato con l’utilizzo del verricello. La donna è stata trasferita al campo sportivo di Castellammare del Golfo dove è stata presa in consegna dal personale del 118 che l’ha trasportata nel vicino ospedale di Alcamo.