Più di 50 persone hanno assistito, stasera, alla schiusa serale del nido di tartaruga caretta-caretta all’altezza della via 155a est nella frazione di Tre Fontane. Da tempo il nido veniva monitorato da un gruppo di volontari che l’hanno recintato per evitare che qualcuno potesse danneggiarlo. Quando nel tardo pomeriggio sono uscite le prime tartarughe, il tam tam su un gruppo WhatsApp di volontari ha portato decine di loro a preparare il corridoio verso il mare. Con le mani è stato creato un varco sulla spiaggia e i volontari si sono attrezzati di lampade rosse per illuminare, senza troppo fastidio, la via verso il mare delle piccole tartarughe. Quello di via 154a est non è l’unico nido sul litorale fra Triscina e Torretta Granitola. È attesa ora la schiusa di un altro nido nei pressi del villaggio turistico Kartibubbo.