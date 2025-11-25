Nella mattinata del 20 novembre l’Aula Magna ha accolto gli studenti delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado per celebrare la data simbolo del riconoscimento dei diritti inalienabili di bambini e adolescenti.

La Dirigente Scolastica ha ricordato come la scuola sia luogo di ascolto e protezione, invitando i ragazzi a vivere i propri diritti come strumenti di libertà e crescita.

L’incontro è stato arricchito dagli interventi della Dott.ssa Francesca Lo Coco (UNICEF), della Dott.ssa Federica Maggio (esperta di diritto), della Dott.ssa Valentina Ferro (educatrice della Comunità “Il Gabbiano”), e dalla presenza dell’Assessore Monia Rubino in rappresentanza del Comune di Castelvetrano.

La giornata ha intrecciato voci di istituzioni, educatori e studenti, creando un ponte tra scuola e società e ricordando che i diritti non sono parole astratte, ma semi da custodire e luci che guidano il cammino verso il futuro.