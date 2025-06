Con l’arrivo dell’estate cresce il vergognoso fenomeno degli abbandoni di animali, un dramma che non solo porta nelle strade migliaia di animali innocenti, ma rappresenta un pericolo per gli automobilisti, oltre che un reato punito dal codice penale.

Il fenomeno degli abbandoni, ormai, è un vero e proprio allarme sociale. In Italia si stima come ogni anno vengano abbandonati circa 130.000 animali domestici, di cui 80.000 cani e 50.000 gatti, con un tasso di sopravvivenza inferiore all’80% per gli animali abbandonati. L’estate è il periodo di maggiore incidenza seppure il fenomeno è diffuso tutto l’anno.

Il Partito Animalista Italiano con l’inizio della campagna #IoNonTiAbbandono – come spiega l’avv. Cristiano Ceriello Presidente del PAI – annuncia la nascita di un sito dedicato per la segnalazione di abbandoni, di reati e di maltrattamenti sui nostri amici www.ionontiabbandono.org

“Il fenomeno dell’abbandono dei cani e dei gatti, in Sicilia come in altre regioni del Sud Italia, è purtroppo una piaga diffusa che si acuisce durante il periodo estivo. – afferma Patrick Battipaglia Coordinatore per l’Italia insulare del Partito Animalista Italiano – negli ultimi giorni abbiamo ricevuto diverse segnalazioni, soprattutto di cucciolate. Quello degli abbandoni è un “malcostume” che ha radici profonde e conseguenze devastanti. Da qui la necessità di creare un sito dedicato che faccia arrivare, in tempi brevi, le segnalazioni direttamente al nostro ufficio legale”.

AUTORE. Redazione