Il 13 ottobre 2015 veniva a mancare l’On. Prof. Vito Li Causi, figura politica ed imprenditoriale che ha lasciato un importante segno nella storia di Castelvetrano. A 10 anni dalla sua scomparsa, è ancora molto viva la memoria di tutte le sue opere per il territorio, che ha seguito fino all’ultimo, con la stessa determinazione di sempre, riuscendo a coronare uno dei suoi più importanti progetti: realizzare a Castelvetrano una struttura sanitaria di eccellenza per la Riabilitazione, dalle cure ambulatoriali, alla diagnostica fino alla degenza post-acuzie con quasi 100 posti letto. Nel mese di agosto del 2015 apriva i battenti la Casa di Cura Vanico, oggi VITTORIA, in Viale dei Templi all’interno di una vera e propria “Cittadella della Salute” che oggi ospita anche un complesso con 5 sale operatorie in regime di Day Surgery ed una clinica oculistica di eccellenza.



Vito Li Causi è stato docente presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania ed eletto consigliere comunale alle amministrative del 1980, del 1985 e del 1990. E’ stato anche tre volte sindaco della Città di Castelvetrano Selinunte e nella XV legislatura è stato eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati. Durante il suo mandato parlamentare a Roma, è stato componente delle Commissioni Antimafia e Cultura, Scienza e Istruzione.

La sua figura di uomo di altri tempi e di grande visionario e carismatico, ha lasciato un vuoto non solo nei suoi più cari affetti familiari ma anche nel cuore di coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo. Lui vivrà sempre in ogni vittoria del suo Vanico. Una messa in sua memoria sarà celebrata oggi, lunedì 13 ottobre alle ore 18:00 presso la Chiesa di San Francesco di Paola a Castelvetrano.