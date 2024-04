L’orchestra e il coro “Vito Pappalardo” dell’Istituto comprensivo “Lombardo-Radice-Pappalardo” di Castelvetrano si è esibito, martedì scorso, presso la chiesa Maria Ss. Annunziata di Caccamo, in occasione del XXVII Concorso nazionale giovani musicisti “Benedetto Albanese”, organizzato dall’Associazione “Amici della Musica” di Caccamo. Una sezione del concorso è stata dedicata alle scuole a indirizzo musicale. Il coro “Vito Pappalardo” è diretto da Francesco Federico. La formazione ha eseguito come primo brano “Sicilia antica”, canzone scritta e interpretata da Marcella Bella come omaggio alla Sicilia ed è stata eseguita per voce solista, coro e orchestra. Il brano è stato cantato dall’alunna Melissa Santangelo. La performance si è conclusa con l’esecuzione della composizione “O Fortuna” di Carl Orff mentre gli adattamenti orchestrali sono stati curati dal professore Francesco Federico.

Gli alunni di strumento sono stati preparati nelle diverse sezioni strumentali dai professori: Maria Zancana per pianoforte e tastiere, Maria Teresa Clemente per i violini, Carlo Barbera per le chitarre e Francesco Federico per i flauti. La formazione è stata arricchita dalla presenza di due ex alunni, Eduardo La Scala alla batteria e Gabriele Pellegrini alle percussioni che con il loro contributo hanno arricchito la performance musicale. Alla formazione corale e orchestrale “Vito Pappalardo” la Commissione ha assegnato il 1° Premio con un punteggio di 97/100. Il dirigente scolastico Maria Rosa ha manifestato la propria soddisfazione a tutti gli alunni per l’ambizioso traguardo raggiunto evidenziando il ruolo importante che l’indirizzo musicale ha nella valorizzazione del discente.