Nell’ambito delle competizioni provinciali del Campionati studenteschi di atletica leggera, un giovane talento si è distinto portando lustro alla propria scuola e alla propria città. Si tratta di Davide Cappadonna, studente dell’Istituto Comprensivo “Capuana-Pardo” che ha conquistato il primo posto nel salto in lungo nella categoria giovanile, accompagnato dai docenti Carlo Genova, Vito Russo e Giovanni Calia.

Il giovane atleta, appartenente alla classe II E, ha dimostrato un eccezionale talento e una determinazione senza pari nel corso della gara, superando gli avversari e mettendo in mostra le proprie abilità atletiche.

Il successo di Davide non è soltanto motivo di gioia personale, ma è anche motivo di grande orgoglio per l’Istituto e per l’intera comunità scolastica. La dedizione e l’impegno dimostrati sono un esempio per tutti gli studenti.

L’ Istituto Comprensivo “Capuana-Pardo” si unisce, quindi, alla famiglia di Davide nell’elogiare l’importante traguardo e nell’incoraggiarlo a continuare a coltivare la propria passione per lo sport con la stessa intensità e dedizione. Che questa vittoria

sia solo l’inizio di una brillante carriera atletica, ricca di successi e soddisfazioni, per un ragazzo che ha dimostrato di avere le ali per volare sempre più in alto.

