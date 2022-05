ASCOLTA L'ARTICOLO

Trentuno multe notificate a una sola signora per accesso vietato in zona Ztl nella frazione balneare di Tre Fontane, nel Trapanese. Ora il Giudice di pace di Castelvetrano, Giuseppina Montericcio, le ha annullate. È successo a una donna di 44 anni di Campobello di Mazara che si è rivolta all’avvocato Francesco Fulgo per opporsi ai verbali ricevuti per un ammontare di poco più di 2.000 euro. “Secondo quanto ha chiarito il Giudice il telelaser non consentiva la registrazione fotografica completa dell’evento – ha detto l’avvocato Fulgo – tra le motivazioni di annullamento anche quella che nei verbali non erano indicati correttamente gli estremi della violazione commessa”. Le 31 multe fanno parte delle migliaia che la Polizia Municipale ha elevato la scorsa estate per l’accesso vietato nelle ore serali alla Ztl istituita a Tre Fontane.

Il Comune ha deciso di ricorrere in Appello. «L’unica motivazione dell’annullamento – spiega il comandante della polizia municipale, Giuliano Panierino – è l’aver considerato applicabile una sentenza della Corte di Cassazione relativa ad una fattispecie diversa (autovelox-telelaser) e per niente attinente alla fattispecie in questione, quale la Ztl». Ancora Panierino: «La motivazione contenuta nella sentenza – aggiunge – non corrisponde a nessuna delle eccezioni sollevate dalla ricorrente e, in tal modo, il giudice ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Nessuna altra motivazione è stata indicata dal giudice nella sentenza, proprio per il fatto che, le eccezioni sollevate dalla ricorrente, non potevano trovare accoglimento».

AUTORE. Redazione