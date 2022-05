ASCOLTA L'ARTICOLO

Con vivo compiacimento è stato comunicato alla scuola ed in particolare alle classi 1′ sez.A e 1′ sez.B della Scuola Secondaria di primo grado del plesso Pappalardo, la vittoria conseguita al Concorso nazionale per l’anno scolastico 2020/2021, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, volto a valorizzare la storia e lo sviluppo della propria Regione. Il riconoscimento premia l’impegno profuso da anni dall’Istituto castelvetranese nel promuovere iniziative didattiche nell’ambito della conoscenza delle peculiarità dell’autonomia siciliana e dei beni artistici e culturali, dei quali bisogna essere fieri. Nella motivazione del premio il Ministro Gelmini pone l’accento sulla capacità della scuola di coinvolgere gli alunni, anche attraverso l’impegno del corpo docente, in iniziative di rilievo, pur a fronte delle difficoltà organizzative del percorso scolastico legate all’emergenza da COVID-19. Un particolare ringraziamento viene espresso da parte della Dirigente, Prof.ssa Maria Rosa Barone, alle docenti Giovanna Ingoglia e Crocetta Armata, che hanno sapientemente condotto gli alunni a questa vittoria ed a tutti i docenti che in ambito curricolare promuovono iniziative di cittadinanza attiva di altissimo profilo.

AUTORE. Redazione