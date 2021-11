ASCOLTA L'ARTICOLO

Notte da incubo per molte famiglie a causa del violento temporale che ha colpito gran parte della Sicilia occidentale. Solamente a Castelvetrano nelle ultime 24 si registra un accumulo di di pioggia di quasi 250mm, una valore straordinario per il nostro territorio. Si registrano importanti allagamenti in diversi punti della città, l’illuminazione pubblica al momento non è ripristinabile, diversi i tombini divelti, molti i detriti per le strade pericolosi per la viabilità. Numerose segnalazioni durante la notte ai Vigili del Fuoco. Diverse strade si sono trasformate in fiumi in piena che hanno travolto tutto quello che trovavano. Il Comune di Castelvetrano avvisa la cittadinanza che due squadre comunali sono al lavoro e che “BISOGNA PROCEDERE CON PRUDENZA”. I lettori che desideravo inviare segnalazioni con foto e video alla nostra redazione possono farlo tramite whatsapp al numero ☎️ 3923002619.

[SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI]

