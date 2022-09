Un violento nubifragio ha messo in ginocchio, nel tardo pomeriggio di oggi, Castelvetrano ma anche la città di Mazara del Vallo. Allagamenti si sono registrati in diverse zone di Castelvetrano, dove attualmente stanno operando i Vigili del fuoco. La via Marinella si è trasformata in un fiume e la zona della rotonda del viale dei Templi si è allagata. Poco dopo le 21:30 un tratto di Viale dei Templi è letteralmente franata per la forte pressione dell’acqua. Al momento il traffico verso Marinella di Selinunte e la bretella per la scorrimento veloce per Agrigento registra un rallentamento. Anche in alcune zone di Mazara del Vallo si sono verificati allagamenti. Già stamattina la Protezione civile aveva diramato un’allerta meteo arancione.

PAGINA IN CONTINUA AGGIORNAMENTO

Clicca QUI per inviate foto/video

FOTO E VIDEO CASTELVETRANO

FOTO CAMPOBELLO DI MAZARA

FOTO MAZARA DEL VALLO

AUTORE. Redazione