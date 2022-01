ASCOLTA L'ARTICOLO

Un medico in servizio presso il Pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano sarebbe stato aggredito nel tardo pomeriggio di oggi da una persona di Castelvetrano che è arrivato nell’area d’emergenza. L’uomo sarebbe arrivato in pronto soccorso con una ferita sanguinante. Poi è andato in escandescenza e buttato a terra il pc del medico e tutto il carteggio che si trovava sulla propria scrivania. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

(notizia in aggiornamento)

AUTORE. Redazione