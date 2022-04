ASCOLTA L'ARTICOLO

L’Unicef Italia ritorna al fianco de “Il cielo itinerante” e si unisce a “Italia Brilla” insieme alla Goodwill Ambassador dell’Unicef Italia Samantha Cristoforetti. Obiettivo del progetto è avvicinare bambine e bambini che vivono in contesti di povertà educativa e/o di disagio ambientale allo studio delle materie STEM (scientifiche/tecnologiche) e ai temi della sostenibilità. Dopo la partecipazione al “Forcella Brilla Lab” dello scorso anno, l’Unicef Italia parteciperà a “Italia Brilla”, con laboratori didattici in un viaggio di 6 mesi, sviluppato in 10 tappe in 7 regioni d’Italia. La prima tappa parte oggi, a Spilimbergo, in Friuli Venezia Giulia, dove l’Unicef Italia ha già attivo il progetto “Lost in Education”.

Il viaggio – che verrà effettuato con un pulmino e 4 telescopi – proseguirà poi a Bologna, Prato, Gualdo Tadino, Roccagorga, Taranto, Cassano allo Ionio, Novara di Sicilia e Napoli. Tra le tappe c’è anche Marinella di Selinunte. Il progetto verrà realizzato in collaborazione con ASI/Agenzia Spaziale Italiana. Nel corso degli appuntamenti, l’Unicef Italia accoglierà le bambine e i bambini con una speciale caccia al tesoro dal titolo “Lanciamoci verso uno spazio sostenibile” con l’obiettivo di introdurre e sensibilizzare sull’importanza della sostenibilità ambientale. A seguire, i partecipanti diventeranno protagonisti di due laboratori pratici: il primo, “Astrokids – Astronauti per un giorno”, per scoprire il processo di selezione per diventare astronauti, nonché come si vive sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il secondo laboratorio approfondirà un aspetto scientifico legato a costellazioni, comete, o razzi. La giornata si concluderà con l’osservazione del cielo, grazie a telescopi professionali ed il supporto di astronomi professionisti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.

Inoltre, l’Unicef Italia supporterà “Il cielo itinerante” nei “Quiz dallo Spazio”, un progetto nato dalla collaborazione con ESA – European Space Agency, che vedrà protagonista l’astronauta e Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia Samantha Cristoforetti.

«Lavorare per i bambini è da sempre la nostra missione. Italia Brilla rappresenta per noi dell’Unicef un’ulteriore occasione per essere tra e con i bambini, per ascoltarli, stimolarli, sensibilizzarli sulle tematiche che li riguardano. Siamo felici di poter dare il nostro contributo in questo progetto” – ha dichiarato Carmela Pace, Presidente dell’Unicef Italia – inoltre, rivolgo un ringraziamento speciale all’Ambasciatrice dell’Unicef Italia Samantha Cristoforetti per aver dimostrato ancora una volta grande attenzione e sensibilità verso i bambini più vulnerabili».

AUTORE. Redazione