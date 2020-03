È stato trovato morto nella sua casa di Marinella di Selinunte l’avvocato penalista Giovanni Elia, 62 anni. Il decesso pare sia avvenuto per cause naturali. La sorella e il cognato più volte lo avevano chiamato al telefono ma il legale non rispondeva. Così hanno raggiunto l’abitazione dell’avvocato a Marinella di Selinunte e lo hanno trovato a casa privo di vita.

Saputa la notizia, sul posto sono giunti alcuni colleghi avvocati: «Era un collega perbene al quale mi legava una profonda amicizia. La sua morte è una perdita incolmabile», è stato il primo commento dell’avvocato Franco Messina, giunto a Marinella di Selinunte. L’avvocato Elia era figlio dell’insegnante Sebastiano.