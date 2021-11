Una violenta grandinata ha interessato oggi il territorio di Castelvetrano. La perturbazione, arrivata dal mare, è durata meno di un’ora ma è stata molto intensa. Le immagini inviate dai lettori documentano chicchi di ghiaccio anche di 3 centimetri di diametro. In mare si è generata anche una tromba marina di importanti dimensioni che era visibile anche da Castelvetrano e Campobello di Mazara. Al momento non si hanno notizie sugli eventuali danni causati da questi agenti atmosferici fuori dal comune che arrivano a pochi giorni dal violento temporale che ha messo in ginocchio la Valle del Belice.

Ecco video e foto dei nostri lettori

AUTORE. Redazione