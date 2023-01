ASCOLTA L'ARTICOLO

«A Stefania Petyx e a tutta la redazione di “Striscia la notizia” rivolgo le mie scuse». Così il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione dopo aver saputo dell’aggressione da parte di un cittadino all’inviata del programma televisivo in via Garibaldi a Campobello. La Petyx, proprio davanti il bar Genco è stata aggredita da un cittadino di Campobello che era a bordo di una bici elettrica. Il volto è noto alle forze dell’ordine: l’uomo è pregiudicato per reati legati al traffico di droga ed è stato pure in carcere. L’inviata voleva porgli alcune domande in merito all’arresto del boss Matteo Messina Denaro ma lui l’ha aggredita, rivolgendo parole offensive anche nei confronti del cameraman.

Il sindaco Castiglione ha incontrato poco dopo la Petyx e si è scusato personalmente: «Stamattina invierò una nota di scuse ufficiali a nome della città all’intera redazione di “Striscia la notizia”». Alla Petyx è arrivata la solidarietà anche del circolo PD locale: «L’increscioso episodio non può e non deve infangare una intera comunità che sta cercando di rompere gli schemi legati a pregiudizi e luoghi comuni, che da sempre gravano sul nostro territorio. Stefania Petyx, grazie per tutto quello che fa per la nostra terra. La Campobello onesta è con Lei».

AUTORE. Redazione