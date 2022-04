ASCOLTA L'ARTICOLO

Il plesso scolastico “V. Pappalardo” di Castelvetrano torna ad avere il suo campetto di calcio. Alla comunità scolastica è stato restituito questo spazio che da tanti anni versava in stato di abbandono e degrado. A sistemarlo sono stati gli alunni delle classi II, col coordinamento dal professore Vito Signorello e col sostegno di tanti genitori di alunni che hanno fatto libere donazioni. L’impegno è stato anche delle ditte Clemente, Cappadonna, Curaba srl, Keidea, Antonino Accardo, Giovanni Campo, Pasquale Darbisi, Tutto Marmitte, Gioacchino Sinfonia, dei genitori Giuseppe Fratello e Antonino Sacco.

Nell’area di pertinenza del campo sono state anche sistemate le porte e sono stati messi in sicurezza i cordoli laterali e tutte le parti in ferro con l’installazione di gomme protettive, oltre che è stata sistemata la rete di recinzione. La società calcistica “Folgore Calcio” di Castelvetrano ha regalato alla scuola due palloni, quale auspicio per un utilizzo frequente del campetto.

«L’attività di recupero del campo sportivo rappresenta anche una lezione di vita e rientra in un progetto curriculare di educazione alla cittadinanza attiva, perché gli alunni sono stati i protagonisti di ogni fase ed a loro è stato idealmente affidato il campetto, affinché comprendano che la cosa comune è di tutti e come tale, va tutelata ed utilizzata in modo tale che possa essere davvero un bene per tutti, nessuno escluso», spiega chi ha coordinato l’intervento. Per completare l’intervento è necessario sistemare la recinzione più alta.

AUTORE. Redazione