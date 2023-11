Maggiore illuminazione soprattutto nelle «zone nevralgiche della città», bonifica di spazi comunali resi inutilizzabili da atti di vandalismo generalizzato e una «gestione attenta del fenomeno migratorio rispetto alla comunità ospitante». È quello che chiedono i capigruppo del consiglio comunale di Castelvetrano in un documento sottoscritto al termine dell’ultima riunione. Durante la conferenza è stata rimarcata la percezione di insicurezza e le situazioni di potenziale pericolo che la comunità locale: mancano momenti di socialità, le Forze dell’ordine hanno minori risorse e sono scarsi gli interventi per rendere fruibile e sicura la città. Per i capigruppo «l’assenza di interventi volti a rendere maggiormente fruibili gli spazi pubblici è il motivo principale del dilagare di situazioni di potenziale pericolo». I consiglieri, nella nota, hanno chiarito di apprezzare gli interventi di controllo del territorio da parte delle Forze dell’ordine e «ci auspichiamo – scrivono – che questi interventi volti alla repressione di fenomeni di microcriminalità proseguano».

AUTORE. Redazione