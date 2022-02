L’amara sorpresa l’hanno avuta stamattina quando dovevano entrare al teatro Selinus per le prove. Aveva preparato tutto, finanche pagato 1.800 euro al Comune ma l’ingresso gli è stato negato perché all’interno erano in corso lavori. Per gli studenti del Liceo scientifico “Michele Cipolla” di Castelvetrano quello di stamattina è stato un boccone amaro. C’era lo scenografo e il regista e avrebbero dovuto montare la scenografia di “Cinderella”, la consueta rivista degli studenti di quinto anno.

Proprio per quest’edizione c’era un entusiasmo diverso, dopo gli anni di sosta dovuta alla pandemia Covid-19. Ma il teatro Selinus è stato per loro off-limits perché, nel frattempo, era ripreso il cantiere di lavoro. Gli studenti non lo sapevano e, a quanto pare, neanche in Comune erano informati i componenti della Giunta municipale. E così l’amara sorpresa e la rinuncia a portare in scena la rivista nel teatro della città. E ora per gli studenti si è avviata la ricerca per una nuova location in città dove salire sul palco ed esibirsi.

AUTORE. Redazione