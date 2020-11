Dopo lo screening sugli studenti (e genitori) degli Istituti superiori della città, svoltasi il 7 e 8 novembre, il prossimo fine settimana si ripeterà l’iniziativa, stavolta per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado. L’iniziativa, in programma in tutta la provincia, a cura dell’Assessorato alla salute e dell’ASP Trapani, sarà svolta in modalità drive in. Dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,30, i gazebo per sottoporsi al tampone rapido saranno allestiti nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Ecco dove: a Castelvetrano in via Autonomia Siciliana (sede Croce Rossa); a Partanna in piazza Galileo Galilei (Piazza Mercato); a Campobello di Mazara in piazza Eremita (Istituto Collodi). L’iniziativa è rivolta oltre che agli studenti e ai loro genitori, anche al personale docente e non docente.