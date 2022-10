ASCOLTA L'ARTICOLO

Grave incidente, oggi pomeriggio, in via Tommaso Lucentini a Castelvetrano. Lo scontro è avvenuto tra una Mini Countryman di colore grigio e una moto Ktm condotta da un ragazzo di 17 anni. I carabinieri intervenuti sul posto hanno ritrovato il casco e la targa della moto lontano decine di metri dal luogo dell’impatto. Per i soccorsi in via Tommaso Lucentini è arrivata un’ambulanza del 118. Il giovane ferito è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II”.

AUTORE. Redazione