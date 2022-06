ASCOLTA L'ARTICOLO

C’è tempo fino a lunedì 11 luglio per presentare i progetti per il bilancio partecipato, lo strumento con il quale cittadini e associazioni vengono coinvolti nel processo decisionale di allocazione di una quota (il 2 per cento) delle risorse finanziarie che annualmente la Regione destina al Comune. Le proposte progettuali dovranno riguardare uno dei quattro settori scelti dall’amministrazione comunale: urbanistica e territorio, cultura, scuola, sport. Dovranno pervenire al Comune tramite consegna a mano all’ufficio protocollo o tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@pec.comune. santaninfa.tp.it. A disposizione ci sono 14.791 euro. I progetti saranno esaminati da un apposito tavolo tecnico che ne valuterà la fattibilità e successivamente sottoposti al voto di un’assemblea di cittadini per la scelta finale.

