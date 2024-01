L’artista Sade Mangiaracina è stata inserita nella prestigiosa “Top Jazz 2023” elaborata dalla rivista Musica Jazz, punto di riferimento in Italia dal 1945. La musicista di Castelvetrano, impegnata anche nel social, ha da poco lanciato la nuova edizione del festival “A Nome Loro” nato proprio da una sua idea.

In edicola è disponibile l’edizione speciale della rivista dove è presente anche un’intervista alla pianista e compositrice sul progetto PRAYERS, un doppio album che ha già riscosso grandi apprezzamenti dalla stampa di settore. “Sono felicissima – scrive oggi sui social Sade Mangiaracina – di scoprire di essere al secondo posto tra i migliori talenti italiani. Sono grata all’etichetta di cui faccio parte, la Tǔk Music di Paolo Fresu insieme a Luca Devito per aver creduto nel mio doppio disco da poco uscito “Prayers”. Grata ai musicisti che ne fanno parte e che hanno contribuito a questo risultato Gianluca Brugnano Marco Bardoscia Salvatore Maltana Luca Aquino Quartetto Alborada. Grazie alla mia agenzia Pannonica Music per essere sempre al mio fianco in qualunque momento”

