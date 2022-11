ASCOLTA L'ARTICOLO

Un parco giochi innovativo, sicuro e inclusivo a Castelvetrano. Un progetto tanto atteso dalla comunità che presto potrebbe diventare realtà grazie all’impegno e la determinazione di un gruppo di genitori che attraverso la piattaforma Gofundme ha già raccolto oltre 1200€ in pochi giorni. “Vorremmo anche noi – scrivono i promotori dell’iniziativa – al pari di altre realtà limitrofe, un luogo d’incontro sicuro per bambini ed adulti, dove i nostri figli possano confrontarsi, socializzare e condividere”. Da alcuni preventivi realizzati, l’obiettivo sarebbe quello di arrivare ad almeno 5000€. Somme necessarie per garantire l’installazione dei giochi in un’area messa a disposizione dall’Amministrazione comunale.

“Essendo i bambini il futuro di questa città – aggiungono – crediamo che il loro benessere psico-fisico debba essere al centro dell’attenzione da parte di tutti, al fine anche di superare la fase di stasi che affligge da troppo tempo la nostra

comunità. A Voi, cittadini liberi da qualsiasi conflitto di interessi, chiediamo di partecipare a questa piccola iniziativa per poter realizzare questo sogno. CLICCA QUI per partecipare alla raccolta fondi





AUTORE. Redazione