Sino a mercoledì 8 giugno sarà visitabile presso l’Istituto “G.B. Ferrigno-V. Accardi” in viale Roma a Castelvetrano, la mostra di ceramica a conclusione del progetto “Modelliamo”, curato dai docenti Antonella Martinez, Giovanna Errante Parrino, Francesca Scaminaci e Mario Passanante e dall’esperto ceramista Vincenzo Carlino. Agli studenti partecipanti è stata data l’opportunità di sperimentare le tecniche plastiche per la realizzazione di semplici oggetti e decorazioni in ceramica. I manufatti esposti sono stati prodotti anche attraverso l’uso del tornio e secondo molteplici tecniche. Sono state utilizzate diverse gamme di colori per la maiolica che, in molti casi, rappresenta un omaggio alle tinte e alle tradizioni della Sicilia. In orario curriculare, le attività per il laboratorio di ceramica sono state rivolte anche ai ragazzi del biennio dell’indirizzo servizi commerciali nell’ambito delle iniziative contro la dispersione scolastica curate dal docente referente Antonella Angelo. Orari per le visite: 9-13.

AUTORE. Redazione