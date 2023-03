ASCOLTA L'ARTICOLO

In data 28 Febbraio 2023, alle ore 17:00 presso l’Aula Magna del plesso “Vito Pappalardo” è stato realizzato il primo pomeriggio musicale organizzato dall’Istituto per dare il giusto onore ad un anniversario così importante; infatti 30 anni fa la scuola, allora Scuola Media V. Pappalardo, ha avuto l’autorizzazione dal Ministero dell’Istruzione di attivazione dei corsi ad Indirizzo Musicale, tuttora operanti. Un folto numero di spettatori presenti ha così avuto modo di ascoltare le testimonianze e le performances degli ex alunni dell’Indirizzo Musicale appartenenti alle classi di Chitarra, Violino, Pianoforte e Flauto; è stato un pomeriggio ricco di ricordi, di emozioni, di gioia, di musica, testimoniato attraverso esecuzioni in varie formazioni ed arricchite da videocollegamenti con ex alunni, oggi insegnanti o professionisti in ambito musicale in diverse regioni d’Italia.

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Rosa Barone, nel ringraziare i precedenti Docenti e Dirigenti, ed in particolare il Prof. Antonino Leggio, che ha avuto la grande intuizione di istituire il corso ad Indirizzo Musicale nella scuola allora da Lui diretta, ha espresso la sua soddisfazione per l’alto livello artistico della manifestazione che ha dato lustro non solo alla scuola, ma a tutta la comunità castelvetranese, che si arricchisce ogni anno di studenti che coltivano la passione per la musica e per la bellezza. Ha inoltre manifestato il proprio personale ringraziamento ai Docenti che attualmente insegnano in tali corsi che hanno sede solo nel plesso V. Pappalardo, che hanno tradotto in azione, ed in modo eccellente, una sua idea espressa durante il Concerto di Natale 2022 presso la Chiesa di S. Giovanni e per la capacità di donare, quotidianamente e con tanta dedizione, le proprie abilità professionali agli allievi della scuola.

I protagonisti del pomeriggio sono stati i docenti di strumento dell’Indirizzo Musicale, Antonino Lentini (classe di Chitarra), Maria Teresa Clemente (classe di Violino), Maria Zancana (classe di Pianoforte) e Francesco Federico (classe di Flauto e coordinatore), ma soprattutto gli allievi che hanno approfondito gli studi presso i Conservatori di musica o presso altri istituti superiori e che unanimemente hanno ringraziato la scuola per la grande opportunità avuta e per i bellissimi ricordi di una adolescenza felice. Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 22 Marzo 2023 ore 17:00 presso l’Aula Magna del plesso “Vito Pappalardo” per ascoltare i docenti di Musica e di Strumento della Scuola.

