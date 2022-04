ASCOLTA L'ARTICOLO

Un solo ascensore funzionante e, negli orari di punta, si verificano assembramenti e lunghe attese. È quanto succede nell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano dove, da alcune settimane, due dei tre ascensori aperti al pubblico funzionanti sono guasti. L’unico impianto che è in funzione e che serve per i cinque piani del nosocomio ha l’ingresso a pian terreno vicino il Tribunale dei diritti del malato. Durante le ore della mattina, tra reparti, terapie e visite ambulatoriali, in ospedale si recano diverse persone, molte delle quali fragili (malati oncologici e diversamente abili). Così si verificano assembramenti e lunghe attese che durano anche decine di minuti. Sugli ingressi degli altri due ascensori, su un foglio A4 e a penna c’è scritto “Fuori servizio”. E la rabbia degli utenti ogni mattina è tangibile. Dall’Asp Trapani spiegano di «monitorare il problema»: «Si stanno registrando ritardi nell’arrivo dei pezzi di ricambio», hanno spiegato.

AUTORE. Redazione