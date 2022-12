ASCOLTA L'ARTICOLO

Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate a Marinella di Selinunte. L’omicidio è successo questo pomeriggio in via Cassiopea nella borgata marinara. L’uomo avrebbe colpito a morte la moglie mentre si trovava a casa. Al momento non si conosce il movente che abbia spinto l’uomo originario di Selinunte a uccidere la consorte. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma per la donna, Maria Amatuzzo, di 29 anni, non c’era più nulla da fare. In via Cassiopea sono intervenuti anche i carabinieri.

AUTORE. Redazione