A partire dal prossimo anno scolastico 2024-2025, l’Istituto Superiore G.B.Ferrigno-V.Accardi di Castelvetrano amplia il ventaglio delle proposte formative arricchendosi di un nuovo indirizzo di studi: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale. Il corso di studi dell’indirizzo dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale mira a formare figure professionali competenti che possono agevolmente inserirsi nel composito panorama del terzo settore, con opportunità di impiego nelle diverse strutture sociali, anche private, operanti sul territorio. Conclusi gli studi, il diplomato è a tutti gli effetti una figura capace di rispondere alle esigenze di famiglie, minori, anziani, disabili, stranieri mettendo in campo interventi per affrontare le più diverse problematiche legate al disagio sociale e finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla promozione del benessere bio-psicosociale.

Oltre alla possibilità di trovare sbocchi lavorativi e formativi nelle attività di animazione socio-educative e culturali e in riferimento a tutto il settore legato al benessere, il Diploma in Servizi per la sanità e l’assistenza sociale consente la prosecuzione degli studi a livello di istruzione universitaria.

