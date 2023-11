La locandina recita così: “Passeggiata arrabbiata, se toccano una, rispondiamo tutte” e le parole spiegano bene il motivo dell’iniziativa. Si terrà sabato 25 novembre, con raduno alle ore 17, al sistema delle piazze di Castelvetrano, la manifestazione organizzata dall’associazione “Noi odv” insieme a un cartello di sodalizi (La perla imperiale, Pro Loco, Non solo vela, Io barcollo ma non mollo, Folgore). In corteo si sfilerà verso piazza Matteotti e lungo il tragitto a ogni lampione pubblico verranno appesi dei nastri rossi. «Il 25 novembre come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne non dovrebbe esistere – spiegano le organizzatrici – ogni giorno i fatti di questa brutta cronaca intonano le nostre orecchie, i nostri cuori sperano, per poi finire con l’epilogo più triste: l’hanno ucciso, strangolata, pugnalata, ogni giorno e ormai troppo spesso. Il rispetto è l’unico collante per un vero amore».

AUTORE. Redazione