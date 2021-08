“Il giusto equilibrio tra cuore, testa e forza affinché un talento possa emergere, anche partendo da un piccolo comune siciliano” con queste parole Antonino Pizzolato ha raccontato oggi a Castelvetrano quale sia, secondo lui, la via da seguire per inseguire i propri sogni. Lo sa bene lui, che dopo un brutto infortunio ha lavorato duramente per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo conquistando una Medaglia di Bronzo nel sollevamento pesi che vale quanto il podio più alto.

Pizzolato oggi è tornato a Castelvetrano, città dove è nato 25 anni fa, per incontrare l’amministrazione comunale. Erano presenti il sindaco Enzo Alfano e gli assessori Filippo Foscari e Antonino Giuseppe Siculiana. Il giovane atleta delle “Fiamme oro” ha catturato l’attenzione dei presenti raccontando la sua carriera fatta di sacrifici, disciplina e dedizione, un grande esempio per i giovani e non solo. Ecco un’intervista rilasciata al nostro giornale.