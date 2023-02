Creatività e fantasia. Dalla commistione di questi due elementi è nato il musical “Raffa” che stasera (ore 21,15), replica domani, portano in scena al teatro Rivoli di Mazara del Vallo gli studenti dell’Istituto tecnico commerciale “G.B. Ferrigno” di Castelvetrano. I giovani hanno scelto un’icona della televisione d’altri tempi: Raffaella Carrà. All’anagrafe Raffaella Maria Pelloni, la Carrà cominciò la sua carriera con il cinema, ma amò follemente la televisione, al punto da condizionare epoche e costumi: dal caschetto biondo, all’ombelico scoperto in Rai, al “Tuca Tuca”, fino alla miscellanea con la disco music degli anni 80, la Carrà ha disegnato un profilo unico nel suo genere. I ragazzi del “Ferrigno” – che festeggiano con questo allestimento, la loro cinquantesima “Rivista dei maturandi”, una tradizione tutta castelvetranese, che trasforma i giovani delle scuole superiori in imprenditori del teatro, coreografi, scenografi e attori – hanno scelto la Carrà come icona del loro passaggio dall’adolescenza alla gioventù.