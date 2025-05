Il 3 maggio 2025, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 e’ stato organizzato a Santa Ninfa un seminario sul tema dello sviluppo economico e sociale della Comunità. Negli anni novanta venne elaborata una ricerca scientifica dal prof. Michele Rostan dell’Università’ di Pavia sul nostro sistema imprenditoriale che si distingueva già – rispetto alle cittadine limitrofe – proprio per il tasso di sviluppo economico e sociale assimilabile ad alcune cittadine della bassa Lombardia. Il ricercatore dell’epoca, oggi professore ordinario della stessa Università – sarà presente al Convegno del 3 Maggio anche alla presenza di Autorità Ecclesiastiche e Civili.

«Santa Ninfa e’ nota in tutta la Valle del Belice per essere una “icona” dí imprenditorialità – sottolinea il Dott. Antonino Pellicane, Commercialista e Docente di Economia Aziendale – Si dice comunemente che in “ogni porta c’è un azienda” e che le “aziende sono più delle persone”. Dietro a questo detto – che sicuramente ci onora – c’è un gruppo di uomini e di donne che con sacrificio ma soprattutto con soddisfazione portano avanti questo vessillo»

Nell’ambito di vari incontri che si sono svolti nel salone della Chiesa di “Cristo è Risorto”, il Parroco, gli imprenditori, alcuni rappresentanti dell’Associazionismo, unitamente al Sindaco Carlo Ferreri, hanno discusso di come valorizzare la comunità cristiana fatta di gente operosa, orientata allo sviluppo sostenibile, equo e solidale. Un occasione unica per parlare del futuro della nostra comunità di Santa Ninfa e di tutto il territorio, partendo da ciò che è stato fatto ma soprattutto per esprimere al meglio le potenzialità in chiave di sviluppo sostenibile e sociale.

AUTORE. Redazione