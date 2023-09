ASCOLTA L'ARTICOLO

E’ blindassimo l’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila dove, stamattina, si sta svolgendo l’autopsia sul corpo di Matteo Messina Denaro. Il boss è morto la notte scorsa. La zona dove si sta procedendo all’autopsia è off limits e si trova nel sotterraneo del laboratorio di anatomia patologica. Subito dopo l’autopsia, come da prassi, le procure di Palermo e L’Aquila daranno il nullaosta per il trasferimento della salma sino a Castelvetrano dove il corpo del boss verrà tumulato nella tomba di famiglia. A seguire tutta la pratica post-mortem è la nipote avvocato Lorenza Guttadauro. Non è escluso che il corteo funebre da L’Aquila possa arrivare a Castelvetrano nella mattinata di domani, ancora prima dell’alba, per consentire la tumulazione a cimitero chiuso.

AUTORE. Redazione