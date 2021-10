ASCOLTA L'ARTICOLO

Lacrime di emozione miste ad abbracci ed applausi. Un feedback intenso e inaspettato quello del pubblico presente alle proiezioni lancio del documentario “Antica Trasversale Sicula – il cammino della Dea madre”. I produttori, Terra Hyblea produzioni video e Eternal Joy movies, entrando nell’animo dei camminatori, sono riusciti a scuotere i sentimenti più profondi del pubblico, mettendo in risalto un mondo interiore che li accomuna e che ha come denominatore l’amore verso la Sicilia e le sue peculiarità.

L’«ANTICA TRASVERSALE SICULA – IL CAMMINO DELLA DEA MADRE» racconta un cammino alla scoperta della parte più antica della Sicilia. Un viaggio di, 650 km, da Mozia a Kamarina, lungo l’entroterra dell’isola. Un racconto sulla rinascita di un itinerario millenario, scoperto dall’archeologo Biagio Pace, e riportato in luce, nel 2016 da un gruppo di studiosi e appassionati di cammini. Il frutto di un lavoro di anni, che svela tramite interviste ed immagini inedite, l’emozione di un cammino di 43 giorni, le suggestioni nel percorrere le antiche rotte lungo le quali si sono mossi Siculi, Sicani, Elimi, Sicelioti e fenicio-punici, tra luoghi lontani dai circuiti turistici e il fascino dei mistici siti archeologici, di cui oggi la Sicilia è erede. Il road movie, proiettato durante le giornate europee del Patrimonio, è stato distribuito in tre punti diversi dell’Isola, Corleone, Aidone e infine Comiso, grazie alla promozione e al finanziamento dell’Assessorato Turismo Sport Spettacolo Regione Siciliana e dell’associazione Sicilia 5 stelle. Tre giornate che, appena comunicate, hanno generato il sold out dei posti disponibili, tanto da spingere la Trasversale sicula ad optare per una quarta proiezione a Comiso.

“L’obbiettivo – come spiega Peppe De Caro, pioniere del cammino – è quello di diffondere il docufilm su diversi canali e puntare alla conoscenza del cammino, veicolo promozionale del ricco patrimonio siciliano. Possiamo valorizzare questa terra, molto di più di quanto immaginiamo”. Il docufilm intanto è stato selezionato e inserito nella “RASSEGNA DEL DOCUMENTARIO E DELLA COMUNICAZIONE ARCHEOLOGICA” di Licodia Eubea, uno dei più importanti festival cinematografici italiani dedicato alla divulgazione dell’Antico attraverso le arti visive e sarà proiettato all’interno dell’undicesima edizione che si terrà, nella città Catanese, dal 14 al 17 ottobre 2021. È possibile accedere alla sua visione anche dalla diretta streaming su https://www.streamcult.it/. Un grazie, acnora una volta va a tutti coloro che grazie alla campagna di crowdfunding hanno permesso di realizzare il documentario (I main sponsor quali la Banca Agricola Popolare Di Ragusa, l’azienda siciliana El.it, soluzione elettriche e tecnologiche; www.farmaviva.it, farmacia on-line; Necs impianti tecnologici. Gli sponsor tecnici: MizzicaFilm, Formability, SYGLA. I supporter istituzionali: l’ AIPIN Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica, l’UNPLI Sicilia e le Pro Loco UNPLI, il Lions Club Distretto 108 Yb Sicilia, WWF Sicilia Area Mediterranea ODV. Gli altri sponsor: la “Looklive, Franca parrucchieri”, il ristorante “Primaclasse” locale trasversale, Ottica Spoto , lo “StudioDea” lavoro fiscale, i Frantoi Cutrera, il B&B Sempreverde, la “ Bottega del miele ibleo”, Rosso Passaporto – Assessoria em Cidadania Italiana, Delicatessen, “Hortus” vivaio, L’Officina 4.0, la Vetreria Pirruccio snc. )

