Si è tenuto Sabato 21 Ottobre 2023 nell’aula consiliare del comune di Poggioreale, un evento informativo sul tema “La tutela della Salute attraverso un dono d’Amore”. L’iniziativa è stata organizzata dall’Avis Provinciale Trapani con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Poggioreale per parlare della Donazione del sangue ed emo componenti, importanza della formazione BLSD e soprattutto dell’impegno di Avis per la salute pubblica e lo sviluppo del volontariato.

Dopo i saluti di benvenuto del sindaco Carmelo Palermo, del presidente del consiglio comunale Sandro Ippolito, e del baby sindaco Karol Palermo e del suo staff, i relatori avisini Francesco Licata (Presidente dell’Avis Provinciale), il dott. Pietro Accardo (ematologo), dott. Omar Santangelo (medico istruttore BLSD), Irene Castronovo (presidente Avis Salaparuta) e i donatori ed ex donatori Mimmo Cangelosi e Gaetano Capra hanno animato la discussione su come un semplice gesto di Amore possa contribuire fattivamente alla tutela della salute. Molta partecipazione e interesse da parte della comunità di Poggioreale soprattutto dei più giovani. A conclusione dell’evento l’Avis Provinciale Trapani, grazie al contributo di Fondazione con il Sud per il progetto “comuni cardio protetti” dell’associazione, ha donato un defibrillatore semiautomatico al comune di Poggioreale.

Avis Provinciale Trapani

AUTORE. Comunicato Stampa