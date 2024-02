Con la pizza “Trinacria 2.0” Giuseppe Sebastopoli, giovane pizzaiolo castelvetranese, ha conquistato la Top 10 al Campionato del mondo di pizza, che si è svolto a Rimini dal 18 al 20 febbraio, primeggiando tra le proposte della categoria “pizza dessert”. Già nel suo nome la pizza presentata a “Pizza senza frontiere – World pizza champion games” rappresenta un autentico omaggio alle bontà tipiche della nostra terra di Sicilia. Partendo da un impasto al cacao reidratato con inserti di cioccolato fondente e amarene sciroppate, la “Trinacria 2.0” presenta originali condimenti: ricotta di pecora, confettura di pere, pere semi-dry, polvere e semi-canditi di agrumi, caviale d’amarena sferificato e una spolverata finale di zucchero a velo.

“Sono molto felice del risultato ottenuto – commenta Giuseppe Sebastopoli – perché frutto di tanto impegno, studio e ricerca. Ringrazio ancora una volta tutti coloro i quali mi hanno permesso di partecipare anche quest’anno a questa prestigiosa competizione, dagli sponsor agli amici. Eventi come questo sono molto importanti per noi giovani pizzaioli”. La “Trinacria 2.0”, per tutto il mese di marzo, sarà proposta in fuori menù presso la pizzeria “Vesuvio”, di via Manzoni 58 a Castelvetrano.

AUTORE. Giacomo Moceri