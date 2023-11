Il progetto Sarduzza Fest giunto alla sua V edizione, svoltosi dal 15/09/2023 al 30/10/2023 in diversi momenti, ha avuto inizio con la presentazione il 15 settembre presso l’Hotel Admeto di Selinunte, a cura dell’associazione capofila “Arcadia”, degli obiettivi e delle modalità di partecipazione al concorso “Sardina in Mostra” destinato alle classi 5^ della Scuola Primaria.

Dopo una serie di incontri a scuola sulla educazione alimentare e sostenibilità con Lina Stabile, Presidente dell’Associazione Arcadia, nonché coordinatrice del Progetto, Carlo Barraco, Presidente della Categoria pescatori e la Dott.ssa Claudia Iacona, Nutrizionista che hanno entusiasmato i ragazzi con un’interessante lezione, il progetto è proseguito con l’uscita didattica delle “Piccole Sarduzze”, come le ha denominate la stessa Lina Stabile, al porto di Marinella di Selinunte. Lì, attraverso il racconto del Signor Carlo Barraco, hanno potuto realmente conoscere il mestiere del pescatore e l’attività della pesca. L’attenzione è stata attratta maggiormente quando si sono recati al Mercato del Pesce ed hanno potuto assistere all’asta, messa in atto dal banditore. Inoltre, grazie all’Associazione “Hypsas” i bambini hanno avuto modo di visitare la mostra degli attrezzi antichi della pesca usati tanto tempo fa.

Dopo la consegna dei lavori realizzati dagli alunni e la donazione agli stessi, da parte dell’Associazione Arcadia, di un gadget graditissimo consistito in una sacca, si è proceduto alla votazione dei prodotti creati, e la proclamazione dei vincitori che è stata suggellata il 30 ottobre 2023 presso l’Hotel Admeto di Selinunte con la premiazione alla presenza di una rappresentanza degli studenti e dei genitori, accompagnati dal docente della classe.

L’Istituto Lombardo Radice- Pappalardo si è aggiudicata ben due premi:

Per la categoria: La valorizzazione degli aspetti legati all’importanza della Sardina come alimento, anche in rapporto con i canoni della dieta mediterranea.

1 Posto: Opera 1 – Classe V A (Plesso G. Verga) con 193 voti, visionabile ai seguenti link:

https://sarduzzafest.it/wp-content/uploads/2023/10/Opera-1a-1.jpg

https://sarduzzafest.it/wp-content/uploads/2023/10/Opera-1b-1.jpg

Per la categoria: La Valorizzazione della figura del pescatore attraverso il racconto e/o l’illustrazione del suo lavoro e/o degli attrezzi e/o delle metodologie di pesca.

3 Posto: Opera 3 – Classe V C (Plesso G. Verga) con 156 voti, visionabile ai seguenti link:

https://sarduzzafest.it/wp-content/uploads/2023/10/3a.jpg

https://sarduzzafest.it/wp-content/uploads/2023/10/3b.jpg

Le altre due uscite previste dal progetto sono: la visita del Parco Archeologico di Selinunte con la partecipazione ad attività laboratoriali ed al CNR di Torretta Granitola.

La scuola partecipa al progetto sin dalla prima edizione poiché si ritiene fondamentale puntare all’educazione alimentare ed alla conoscenza del territorio attraverso le eccellenze che esso propone, non solo a beneficio degli alunni, ma anche delle famiglie; infatti parteciperà ad un altro progetto, promosso dal Rotary Club di Castelvetrano, per incentivare la consumazione quotidiana del pesce presso la Scuola dell’Infanzia. Il Dirigente nel ringraziare Docenti ed alunni per l’eccellente lavoro svolto che ha messo alla prova le loro competenze, unite ad invenzione e creatività, ha ringraziato l’organizzazione per aver proposto anche quest’anno una lodevole iniziativa didattico- educativa.

AUTORE. Redazione