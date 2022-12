ASCOLTA L'ARTICOLO

Incidente autonomo, oggi su una strada comunale, in contrada Molinazzo a Santa Ninfa, dove un camion del pastificio “Poiatti” è rimasto incastrato sotto il ponte dell’Asse del Belìce. Prima del sottopassaggio non c’è la segnaletica che indica l’altezza massima consentita per i mezzi pesanti sotto il ponte. Il camion si è immesso lungo la strada, avviandosi nel sottopassaggio ma è rimasto incastrato, provocando così il distacco del tetto del mezzo pesante.

AUTORE. Redazione