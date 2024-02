Altro giro, altra corsa: Giuseppe Sebastopoli, pizzaiolo 32enne di Castelvetrano, sarà anche quest’anno tra gli sfidanti del Campionato del Mondo di Pizza, che si svolgerà a Rimini dal 18 al 20 febbraio. L’edizione di quest’anno, dal nome “Pizza senza frontiere – World Pizza Champion Games”, prevede ben 21 categorie in gara e sarà la “Pizza Dessert” che vedrà Giuseppe competere con gli altri partecipanti. «Per me è la terza partecipazione e sono molto emozionato all’idea di tornare a competere in un contesto internazionale come quello di Rimini – commenta Giuseppe – perché si tratta di una competizione molto importante e ambiziosa per noi pizzaioli. Farò di tutto per conquistare la giuria e darò il massimo per cercare di migliorare i risultati ottenuti sinora».

Oltre a gestire la sua pizzeria “Vesuvio” a Castelvetrano, Giuseppe Sebastopoli è anche istruttore accreditato per l’APW – Acrobatic Pizza World, associazione tramite cui tiene alcuni corsi di formazione per pizzaioli, ed è anche docente presso l’Euroform di Mazara del Vallo. Al Campionato di Rimini presenterà una pizza frutto di una collaborazione locale. «Ci tengo moltissimo a ringraziare sin da subito Michele Giacalone di “Mozart”– continua Giuseppe – perché grazie alla sua esperienza e ai i suoi preziosi suggerimenti ho potuto sviluppare la pizza che porterò in gara. Un ringraziamento speciale non può che andare poi a Piero Asaro, Presidente dell’APW, associazione di cui faccio parte e che da sempre ho considerato casa, e a tutti gli sponsor che sosterranno la mia partecipazione».

Una giuria di prestigio assaggerà e valuterà le numerose pizze preparate dai partecipanti, tra cui quella di Giuseppe Sebastopoli, che si contenderanno il titolo di campione del mondo, sfidandosi a colpi di pala e farina per tre giorni fino alle premiazioni, previste per martedì 20 febbraio.