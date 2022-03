ASCOLTA L'ARTICOLO

La giornata dedicata ai valori dell’Unità nazionale e dei suoi simboli quest’anno ha visto presente anche l’I. C. Lombardo Radice – Pappalardo, invitato dall’AGE Regione Sicilia a partecipare attivamente alla manifestazione che si è svolta il 14 marzo 2022 presso il teatro Politeama Garibaldi di Palermo. L’iniziativa promossa ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni ai valori di unità nazionale attraverso i simboli emblematici che ci richiamano alla patria: la Bandiera, l’Inno e la Costituzione. Per l’occasione gli alunni della classe 3C del plesso “Vito Pappalardo”, del corso ad indirizzo musicale, sono stati protagonisti con una performance strumentale del brano Tre colori scritto da Fausto Mesolella degli Avion Travel e presentato da Tricarico al festival di Sanremo 2011. L’ensemble “Vito Pappalardo” ha visto all’esecuzione gli alunni Silistria Milazzo Ambra al flauto, Niccolini Giulia al violino, La Scala Eduardo alla chitarra e Asta Marco al pianoforte, per l’occasione accompagnati dai docenti Francesco Federico al flauto, Maria Teresa Clemente al violino, Maria Zancana al pianoforte. Al termine della manifestazione S.E il Prefetto di Palermo, dott. Giuseppe Forlani, e il Presidente dell’AGE Sicilia, dott. Sebastiano Maggio, alla presenza dei rappresentanti dell’USR Sicilia e dell’Assessore regionale On. La Galla, hanno consegnato alla Dirigente, Prof.ssa Maria Rosa Barone, la targa ricordo ed una moneta commemorativa dell’evento. La partecipazione a tale manifestazione rientra tra le molteplici attività svolte dalla scuola finalizzate al potenziamento delle competenze sociali e civiche, come ad esempio la conoscenza della Costituzione e dei principali organi di governo, anche a livello europeo.

AUTORE. Redazione