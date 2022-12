ASCOLTA L'ARTICOLO

Nelle giornate del 22 e 23 Dicembre, i volontari dell’Avis Provinciale Trapani hanno visitato i reparti pediatrici degli ospedali di Trapani, Mazara e Marsala per portare in dono i “Blood Brothers”, peluche raffiguranti gli emo componenti del sangue. L’associazione che da poco ha celebrato il 45° anno dalla propria fondazione (17 Dicembre 1977), da sempre impegnata a tutela della salute pubblica, per il supporto alla medicina trasfusionale, ha voluto portare gli auguri per una pronta guarigione e naturalmente per un buon Natale ai piccoli pazienti donando peluche, album da colorare dei “Blood Brothers” e pandorini.

“Si ringrazia la disponibilità delle direzioni sanitarie che hanno tempestivamente autorizzato l’iniziativa, e il personale sanitario dei reparti ospedalieri per la calorosa accoglienza”, dichiara il Presidente Avis Provinciale Francesco Licata, “abbiamo pensato di portare la nostra vicinanza ai piccoli pazienti per regalare un sorriso in vista delle festività natalizie” sostengono Silvio Arrusicato e Maurizio Guarnotta componenti del consiglio Avis Provinciale.

AUTORE. Redazione