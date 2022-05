Torna in grande stile il “Torneo della Legalità” a Castelvetrano. Dopo lo stop forzato a causa della pandemia da Coronavirus, oggi si è svolta la decima edizione presso lo stadio “Paolo Marino”. Grande soddisfazione per l’associazione Civitas che dopo mesi di lavoro, questa mattina ha potuto ammirare uno stadio pieno di studenti che hanno partecipato attivamente alla manifestazione. L’evento che è realizzato in memoria di Antonio Zanda ha visto la conduzione speciale di Sasà Salvaggio e la partecipazione della Fanfara dei Carabinieri. Presenti anche gli attori Domenico Centamore e Maurizio Bologna. Ha confermato ancora una volta la sua presenza in campo anche Manfredi Borsellino, figlio del giudice ucciso dalla mafia. La competizione sportiva ha visto la vittoria dei Magistrati di Palermo per due reti a zero contro l’A.S. CIVITAS.

Lo spirito degli organizzatori è stato condiviso da tutti quelli che hanno collaborato e reso possibile un evento che vede la città di Castelvetrano protagonista tra le iniziative in Sicilia per ricordare le vittime delle stragi di mafia. Tra gli spalti i sindaci di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna ed il prefetto di Trapani, Filippina Cocuzza. Oltre ad una rappresentanza di tutte le forze dell’ordine locali erano presenti anche il Generale di Corpo d’armata Riccardo Galletta, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” ed il Generale Rosario Castello, comandante della Legione Carabinieri Sicilia.

