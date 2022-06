ASCOLTA L'ARTICOLO

Per il terzo anno consecutivo l’Istituto “Radice-Pappalardo” di Castelvetrano ha aderito al progetto didattico “Corsa contro la fame”, un progetto internazionale di educazione alla cittadinanza globale e alla solidarietà, riservato ai ragazzi delle Scuole primarie e secondarie di primo grado e superiori. A promuoverlo l’associazione “Azione contro la fame”, in collaborazione col Coni.

La manifestazione podistica finale si è tenuta presso piazzale Ungheria a Castelvetrano. A gareggiare sono stati i piccoli podisti delle classi quarte e quinte della Scuola primaria e le prime della Scuola secondaria di primo livello. La somma raccolta ora sarà devoluta all’associazione organizzatrice.

L’iniziativa è iniziata a marzo quando alcune classi hanno partecipato, con la guida di un formatore dell’organizzazione, ai webinar sulle tappe del percorso attraverso attività interattive e testimonianze dirette. Ad ogni studente è stato consegnato un “passaporto solidale”: un libretto con cui ognuno ha avuto il compito di sensibilizzare, a sua volta, amici, parenti e conoscenti sugli argomenti trattati in classe, cercando le proprie mini-sponsorizzazioni per la corsa.

La “Corsa contro la fame” di quest’anno è stata dedicata al Madagascar, dove gran parte della popolazione vive con meno di 2 euro al giorno. Oltre alla povertà, il Paese è afflitto da continue catastrofi naturali, intensificate dai cambiamenti climatici (infatti non piove da 4 anni) e da devastanti epidemie. In questo contesto, i ragazzi hanno ascoltato testimonianze di chi è meno fortunato e hanno compreso come i cambiamenti climatici siano legati alla siccità e determinino la povertà.

AUTORE. Redazione