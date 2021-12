ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Consiglio Direttivo di Federalberghi Trapani insieme agli specialisti in finanza aziendale per il turismo dello Studio Signorino organizzano per giorno 3 dicembre alle ore 15:00 un workshop in cui verranno presentati i più importanti strumenti finanziari oggi disponibili per il settore ricettivo. Il seminario avrà un taglio operativo per una corretta valutazione degli investimenti, ancora da realizzare o già realizzati, attraverso un uso cumulativo delle agevolazioni per il settore, molte delle quali a fondo perduto. Uk workshop si svolgerà presso l’Althea Palace di Castelvetrano.

I temi trattati riguarderanno:

– Credito d’imposta Mibact

– Fondo rotativo imprese turistiche

– Fondo per il turismo sostenibile

– Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico

– Credito d’imposta Mezzogiorno

– Transizione 4.0 e digitalizzazione dei processi

