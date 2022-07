ASCOLTA L'ARTICOLO

S’intitola “Evviva la Crisi! – Come risparmiare denaro e vivere meglio” il nuovo libro di Claudio Sesto, pubblicato il 5 luglio 2022 da BookNess. Suddiviso in 3 sezioni principali – Cambiamento e tempo, Come risparmiare denaro e Vivere meglio – il volume contiene una guida su come creare rendite e in quali ambiti.

“L’idea che sta alla base della pubblicazione di questo libro è nata già nel 2016 – commenta l’autore – quando avevo creato una sorta di mappa mentale con una selezione di post dal mio blog risparmiofamiliare.net. Col tempo avevo un po’ abbandonato l’idea perché avevo altre attività prioritarie e che assorbivano gran parte delle mie energie, ma dall’anno scorso ho ripreso in mano questo progetto perché avvisto accelerarsi alcune delle dinamiche sociali che stanno alla base del volume”.

Sull’educazione finanziaria, in Italia, non ci sono molti spunti educativi e formativi. Ecco che il libro di Claudio Sesto, quindi, cerca di fornire una panoramica su un argomento che oggi più che mai è all’ordine del giorno. “Alla fine del libro ho voluto inserire un’appendice contenente una serie di considerazioni relative a questo particolare periodo storico, che va avanti dal marzo 2020, per capire anche in questo caso come risparmiare denaro e vivere meglio – prosegue l’autore, intervistato dalla nostra redazione. Disponibile sia in cartaceo che in formato Kindle, il mio libro “Evviva la Crisi! – Come risparmiare denaro e vivere meglio” può essere acquistato online”.

Qui di seguito la sinossi.

IMPARA A SORRIDERE ANCHE SE IL MONDO STA CROLLANDO Cosa faresti se il pensiero della fine del mese ti facesse dormire sonni tranquilli? Come ti sentiresti se avessi avuto uno scudo per proteggerti da quello che sta accadendo da marzo 2020? Ti sarebbe piaciuto imparare a scuola come gestire le tue finanze, creare rendite e star bene? Stai cercando soluzioni pratiche ed immediate? Se hai risposto sì almeno una volta, c’è una buona notizia per te! Probabilmente senti dentro di te la necessità di un cambiamento alla tua vita anche se ti senti quasi in colpa per averlo pensato. è quello che ha provato l’autore di questo libro quando dopo la laurea in Economia e Management ed il successivo Dottorato di Ricerca si trova senza lavoro e con la necessità di reinventarsi dopo aver sognato la carriera universitaria, per poi lavorare come consulente e manager internazionale, formatore ed imprenditore del trading. Guardandosi allo specchio ha scelto di non piangersi addosso ed imparare e sperimentare il contenuto di tanti libri e corsi di crescita personale che ha letto e frequentato negli anni, anche in inglese. Il libro è un piacevole distillato, leggero e profondo, di quello che ha funzionato per i lettori del blog Risparmiofamilare da mettere subito in pratica, quale che sia il tuo punto di partenza, condito dall’ironia che lo caratterizza. Scopri le credenze sul denaro che ti hanno portato in questa situazione. Comprendi se hai a che fare con debiti buoni o cattivi. Capire lo schema nascosto nel denaro che ti fa dire “non ho tempo” per goderti la vita o abbracciare nuove opportunità. Quali spese puoi tagliare e come ridurle immediatamente grazie ad una semplice strategia di gestione delle tue entrate per cominciare a permetterti ciò di cui ti sei privato. Come creare il tuo piano finanziario personale per far lavorare il denaro per te. Cosa valutare per crearti una rendita, in quale campo e da dove partire.

AUTORE. Redazione