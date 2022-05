ASCOLTA L'ARTICOLO

Per l’Istituto comprensivo “Radice-Pappalardo” tappa semifinale in Grecia del progetto “School Exchange about good practices in Special Needs Education”, all’interno del Programma “Erasmus +”, avviato dallo stesso Istituto. L’ultima trasferta in Grecia ha visto protagonista una delegazione formata dal dirigente Maria Rosa Barone, dall’assistente amministrativo Francesca Russo, dalle docenti Patrizia Lombardo e Teodora Agueci e dalle alunne Gaia Ciravolo, Emanuela Messina Denaro e Alice Palmeri (3a F).

La delegazione a Larissa è stata ospite della “5th Primary School of Tirnavos”. L’ospitalità e la gentilezza sono stati il leit motive per tutta la durata dell’esperienza. Sette giorni di condivisione che hanno visto insieme alunni e docenti delle altre scuole provenienti dalla Romania e dalle Isole Azzorre (in Portogallo), con riflessioni sulle diverse modalità didattiche, proposte per rendere le scuole luoghi di vera inclusione e per formare cittadini sensibili e promotori di comportamenti ispirati ai principi di equità, cooperazione, rispetto delle differenze, contrari al pregiudizio o alla xenofobia, in chiave europea.

La delegazione ha avuto la possibilità anche di visitare le famose Meteore, patrimonio dell’umanità e tutelate dall’Unesco per la loro suggestiva posizione panoramica, perché situati su spettacolari falesie di arenaria; ma ha anche visitato il centro storico di Larissa, le scuole “speciali” ancora esistenti in territorio greco, ma anche i luoghi costieri, i monasteri ortodossi e i villaggi tradizionali. Prossima tappa del progetto, l’ultima dell’anno, si svolgerà dall’11 al 15 luglio in Romania, presso la “Skoala Gimnaziala Sfantul Apostol Andrei” di Buzau.

AUTORE. Redazione