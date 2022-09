Ecco i primi dati sull’affluenza in Sicilia per le elezioni di oggi (25 settembre 2022). Trattasi di dati provvisori (ed in continuo aggiornamento) comunicati dai Comuni attraverso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo. Nel territorio nazionale, l’affluenza è intorno al 18%. Alle precedenti elezioni, a quest’ora, l’affluenza era stata lievemente superiore, circa un punto percentuale in più. In Sicilia, l’affluenza è dell’11,23%

AUTORE. Redazione