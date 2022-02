ASCOLTA L'ARTICOLO

L’Asp di Trapani comunica i nuovi orari di Hub e punti vaccinali del territorio per la somministrazione del vaccino anticovid:

Castelvetrano, Hub ex Mocar, c.da Magaggiari, vaccinazioni adulti da lun. a dom. 8/20 in ambiente protetto con medico anestesista – vaccinazioni pediatriche da lun. a dom. 14/20

Partanna, Hub via Michelangelo Bonarroti, vaccinazioni adulti lun. merc. ven. sab. 8/14; mart. Giov. 8/20 – vaccinazioni pediatriche lun. ven. 14/20

Trapani – Hub Cipponeri, via Salemi – vaccinazioni adulti da lunedì a domenica 8/20 – vaccinazioni pediatriche da lunedì a domenica 14/20

Erice Casasanta – Punto vaccinale San Michele, via Cosenza, 88 – vaccinazione adulti in ambiente protetto con medico anestesista, da lunedì a domenica 8/20

Buseto Palizzolo, via S. Vito – vaccinazioni adulti martedì, venerdì, domenica 8/20 – vaccinazioni pediatriche venerdì 14/20

Favignana, via Dante, Ufficio igiene – vaccinazioni adulti venerdì 9/17 – vaccinazioni pediatriche mercoledì 13/17

Pantelleria P.O. Nagar – vaccinazioni adulti lun. merc. ven. 9/13 – giov.17/19 – vaccinazioni pediatriche – giov.15/17

Marsala, Campus Biomedico, c. da Cardilla,1 – vaccinazioni adulti da lun. a dom. 8/20 – vaccinazioni pediatriche da lun. a dom. 14/20

Petrosino, via Cafiso, Guardia medica – vaccinazioni adulti merc. 14/20

Mazara del Vallo, Punto vaccinale P.O. Abele Ajello, vaccinazioni adulti da lun a dom 8/20 – vaccinazioni pediatriche lun. merc. ven.14/20; sab.8/14

Salemi, punto vaccinale P. O. Vittorio Emanuele III – vaccinazioni adulti lun. merc. ven. 8/20; vaccinazioni pediatriche lun. ven. 14/20

Alcamo, Hub Pala d’Angelo, via Montinaro – vaccinazioni adulti da lun. a dom. 8/20 – vaccinazioni pediatriche mart. giov. 14/20; ven. 14/20; sab.8/14

Castellammare del Golfo, Punto vaccinale Guardia medica via Ancona,3, c.da Duchessa, vaccinazioni adulti sab.8/14

