È uscito ieri, 29 settembre, per la Tuk Music il nuovo disco di Sade Mangiaracina, dal titolo “Prayers”. L’etichetta, fondata dal trombettista Paolo Fresu, unisce le sue due più grandi passioni: la musica da un lato, l’arte dall’altro. Ecco allora che un disco non è più solo ed esclusivamente qualcosa da ascoltare, ma si trasforma in espressione artistica allo stato puro.

All’interno del catalogo della Tuk Music ben si colloca, così, anche il nuovo lavoro della castelvetranese Sade Mangiarancina. “Qui mi sento a casa, Tuk Music ormai da anni accoglie i miei lavori e sono emozionata di presentare con loro anche questo – racconta Sade a CastelvetranoSelinunte.it – che in realtà è un doppio disco e che ha visto molto impegno nel realizzarlo e la generosità di Paolo nel volerlo produrre. Quello che è uscito oggi è solo la prima parte, che abbiamo voluto chiamare Vol.1, e a distanza di pochi giorni uscirà la seconda”.

“Prayers è il mio modo per esprimere – prosegue Sade – l’esigenza di ogni essere umano di rapportarsi, almeno una volta nella vita, per qualsiasi motivo, con il divino o ciò che è astratto e intangibile. Ognuno di noi ha vissuto momenti di gioia o di estrema tristezza e solitudine interiore o un momento in cui ci si è innamorati di qualcuno o semplicemente della vita; sono altrettanto sicura che in quei momenti la nostra mente e il nostro sguardo spesso sono rivolti al cielo. Mi capita spesso di intavolare discorsi su questo argomento, è sempre stata una mia grandissima curiosità e ho notato che se per me si chiama Dio, per un altro l’elemento divino, astratto e intangibile è semplicemente la natura o l’universo che li circonda. Ecco quindi che Prayers vuole racchiudere tutti questi mondi all’interno di ogni essere umano, uno scrigno in cui convivono il mio Dio, le filosofie orientali del buddhismo o dell’induismo, o più semplicemente l’universo al di sopra di tutto”.

Piccola curiosità: all’interno di “Prayers – Vol. I” è contenuta la traccia “Dreamers” e nel video, pubblicato in anteprima su Apple Music, compare il volto familiare di un altro illustre artista di questa città, Fabrizio Ferracane. Chi volesse ascoltare il disco può farlo sulle più importanti piattaforme di streaming musicale.



AUTORE. Giacomo Moceri